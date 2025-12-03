Bruno Henrique comemora com Samuel Lino, autor do gol do título do Flamengo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 23:26 | Atualizado 03/12/2025 23:54

Rio - O Flamengo igualou uma marca histórica no futebol nacional. Com a conquista do título antecipado do Brasileirão nesta quarta-feira (3) , o Rubro-Negro se juntou ao Santos de Pelé e se tornou apenas o segundo clube do país a conseguir a dobradinha com os títulos da Libertadores e Brasileirão no mesmo ano pela segunda vez.

O Santos conquistou a Libertadores e o Brasileirão em dois anos seguidos, em 1962 e 1963. Já o Flamengo, por outro lado, havia conquistado pela única vez em 2019. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o River Plate, da Argentina, com uma virada emblemática em Lima, no Peru, enquanto no Brasileirão registrou o recorde de pontos da era dos pontos corridos.

No ano passado, o Botafogo igualou o feito do Santos e do Flamengo, e também conquistou a dobradinha. Mas foi a única vez que conseguiu o feito. Na América do Sul, outros times já conseguiram o feito mais de uma vez: Peñarol, do Uruguai, três vezes; Nacional, do Uruguai, duas; River Plate e Boca Juniors, da Argentina, duas cada.

Não é a primeira marca histórica que o Flamengo igualou ou superou o Santos nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, o Rubro-Negro atingiu a marca de 25 jogos consecutivos marcando gols na Libertadores e bateu a marca do Peixe, que marcou em 24 partidas seguidas entre 1962 e 1984. Além disso, também se tornou o clube brasileiro com mais gols em Mundiais (20), enquanto o time santista fez 18.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo tem mais um compromisso até o fim do ano. O Rubro-Negro enfrenta o Cruz Azul, do México, no dia 10, pelo Intercontinental. O vencedor enfrenta o Pyramids, do Egito, para definir o adversário do PSG, da França, na grande decisão. Campeão mundial em 1981, o Mais Querido busca o bicampeonato.