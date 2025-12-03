Arrascaeta exaltou o empenho do elenco do Flamengo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 23:43 | Atualizado 04/12/2025 00:25

Rio - Eleito o melhor jogador da Libertadores e grande destaque do Flamengo no Brasileiro, o meia Giorgian De Arrascaeta voltou a destacar o trabalho do elenco do clube carioca na temporada. Com a conquista da Série A selada nesta quarta-feira na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, o Rubro-Negro faturou sua quarta taça no ano.

"Não tenho palavras para explicar. Esse grupo merecia muito, trabalhamos muito esse ano, esse grupo lutou muito para ter um ano incrível como esse. Ver essa torcida comemorar é algo também que emociona sempre. Já faz tempo que eu estou aqui no Flamengo, conheço o torcedor, essa aqui é a minha casa", afirmou o apoiador.



Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e não poderá ser alcançado mais por nenhuma equipe. Faltando uma rodada para o fim da competição, a vantagem para o Palmeiras, que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro é de cinco pontos.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta faturou o seu 17º título pelo clube carioca. Ele é, ao lado de Bruno Henrique, o jogador mais vitorioso da história do clube carioca.