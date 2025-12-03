Arrascaeta exaltou o empenho do elenco do FlamengoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Eleito o melhor jogador da Libertadores e grande destaque do Flamengo no Brasileiro, o meia Giorgian De Arrascaeta voltou a destacar o trabalho do elenco do clube carioca na temporada. Com a conquista da Série A selada nesta quarta-feira na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, o Rubro-Negro faturou sua quarta taça no ano.
fotogaleria
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Partida entre Flamengo x Ceará, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (03). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
PKFLA 03/12/2025 - FLAMENGO X CEARA / CAMPEONATO BRASILEIRO - Flamengo x CearÃ¡ pela penÃºltima rodada do Brasileirao 2025 no MaracanÃ£, zona norte do Rio de Janeiro . Foto Pedro Kirilos/EstadÃ£o - Pedro Kirilos/Estadão Conteúdo
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Flamengo conquistou o Brasileiro ao derrotar o Ceará - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Varela em campo em vitória sobre o Ceará - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Arrascaeta exaltou o empenho do elenco do Flamengo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
"Não tenho palavras para explicar. Esse grupo merecia muito, trabalhamos muito esse ano, esse grupo lutou muito para ter um ano incrível como esse. Ver essa torcida comemorar é algo também que emociona sempre. Já faz tempo que eu estou aqui no Flamengo, conheço o torcedor, essa aqui é a minha casa", afirmou o apoiador.
LEIA MAIS: Bruno Henrique celebra mais um Brasileiro e aborda Intercontinental
Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e não poderá ser alcançado mais por nenhuma equipe. Faltando uma rodada para o fim da competição, a vantagem para o Palmeiras, que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro é de cinco pontos.
LEIA MAIS: Pedro diz que encara título pelo Flamengo como se fosse o primeiro
No Flamengo desde 2019, Arrascaeta faturou o seu 17º título pelo clube carioca. Ele é, ao lado de Bruno Henrique, o jogador mais vitorioso da história do clube carioca.