Flamengo conquistou o seu nono título do BrasileiroReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/12/2025 00:09 | Atualizado 04/12/2025 00:22

Rio - Assim como na final da Libertadores, o atacante Pedro, de 28 anos, esteve ausente na partida que selou o título do Brasileiro pelo Flamengo. No clube desde 2020, e acumulando conquistas, o centroavante afirmou que encara cada troféu como se posse o primeiro pelo Rubro-Negro.

"Estava de fora mas me senti dentro de campo. Foi um ano que a gente se dedicou muito para ganhar o título. Sei que tive minha participação e os companheiros me ajudaram bem. Nós queríamos terminar o ano bem e mesmo ausente eu me senti dentro de campo. Cada título é como se fosse o primeiro aqui no Flamengo. Eu quero continuar vencendo ainda mais aqui", afirmou.

O Flamengo fará sua estreia no Intercontinental na próxima quarta-feira (dia 10) e Pedro ainda é dúvida. O atacante reforçou que está fazendo o máximo para poder estar em campo.

"O braço estou quase 100%, ainda não 100%, mas recuperado, porém, essa lesão na coxa foi complicada. Estou me esforçando ao máximo para conseguir participar do Mundial, 24 horas, para tentar ajudar o Flamengo. Vai ser mais um sonho de poder disputar mais um Mundial pelo Flamengo", disse.