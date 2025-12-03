Samuel Lino e Bruno Henrique em campo contra o CearáReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Junto com Arrascaeta, Bruno Henrique é o jogador com mais títulos com a camisa do Flamengo. O Brasileiro conquistado nesta quarta-feira após a vitória sobre o Ceará por 1 a 0 foi o 17º da dupla pelo Rubro-Negro. Com três Libertadores, três Brasileiro e duas Copas do Brasil, o atacante afirmou que conquistar o Intercontinental é o grande sonho dos torcedores do Flamengo.
fotogaleria
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Partida entre Flamengo x Ceará, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (03). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
PKFLA 03/12/2025 - FLAMENGO X CEARA / CAMPEONATO BRASILEIRO - Flamengo x CearÃ¡ pela penÃºltima rodada do Brasileirao 2025 no MaracanÃ£, zona norte do Rio de Janeiro . Foto Pedro Kirilos/EstadÃ£o - Pedro Kirilos/Estadão Conteúdo
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Flamengo conquistou o Brasileiro ao derrotar o Ceará - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Varela em campo em vitória sobre o Ceará - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Samuel Lino e Bruno Henrique em campo contra o Ceará - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
"Vamos buscar, sabemos que o Mundial é difícil, o Flamengo sonha com esse título e nós vamos em busca dele. O sonho torcedor merece", afirmou.
LEIA MAIS: Pedro diz que encara título pelo Flamengo como se fosse o primeiro
A temporada de 2025 foi difícil para Bruno Henrique. Além dos desafios dentro de campo, ele passou por um inquérito no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) por uma suposta participação em apostas. Absolvido, o atacante pode ajudar o Flamengo na reta final do Brasileiro e da Libertadores.
LEIA MAIS: Herói da Libertadores, Danilo destaca título do Brasileiro
"Meus companheiros foram muito importante, minha família, meus filhos. O mais importante foi não perder o foco. As pessoas não veem, porque é uma trabalho mental e eu fui muito forte para poder ajudar o Flamengo e acredito que ajudei. Hoje conseguir mais um troféu mostra que estávamos no caminho certo"