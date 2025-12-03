Samuel Lino e Bruno Henrique em campo contra o Ceará - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 23:58 | Atualizado 04/12/2025 00:23

Rio - Junto com Arrascaeta, Bruno Henrique é o jogador com mais títulos com a camisa do Flamengo. O Brasileiro conquistado nesta quarta-feira após a vitória sobre o Ceará por 1 a 0 foi o 17º da dupla pelo Rubro-Negro. Com três Libertadores, três Brasileiro e duas Copas do Brasil, o atacante afirmou que conquistar o Intercontinental é o grande sonho dos torcedores do Flamengo.

"Vamos buscar, sabemos que o Mundial é difícil, o Flamengo sonha com esse título e nós vamos em busca dele. O sonho torcedor merece", afirmou.

A temporada de 2025 foi difícil para Bruno Henrique. Além dos desafios dentro de campo, ele passou por um inquérito no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) por uma suposta participação em apostas. Absolvido, o atacante pode ajudar o Flamengo na reta final do Brasileiro e da Libertadores.

"Meus companheiros foram muito importante, minha família, meus filhos. O mais importante foi não perder o foco. As pessoas não veem, porque é uma trabalho mental e eu fui muito forte para poder ajudar o Flamengo e acredito que ajudei. Hoje conseguir mais um troféu mostra que estávamos no caminho certo"