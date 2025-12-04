Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta

Publicado 04/12/2025 00:14

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, o goleiro Agustin Rossi, de 31 anos, destacou o planejamento do Rubro-Negro em busca de títulos em 2025. O argentino também ressaltou a importância de conquistar um título de expressão no Maracanã junto dos torcedores do clube carioca.

"Primeiramente vamos parabenizar o grupo, nós fizemos um planejamento buscando títulos. Primeiro foi a Supercopa, depois o Carioca, agora a Libertadores e o Brasileiro. Todo o grupo tem mérito pelas conquistas. Fico feliz pela oportunidade de uma festa em casa, para essa torcida maravilhosa, que fez festa nos recebendo na Libertadores. Agora é descansar um pouco, porque na quarta-feira tem mais", disse em entrevista ao "SporTV".

Rossi chegou ao Flamengo no meio da temporada de 2023 e se tornou titular do clube carioca no término daquele ano. Campeão da Copa do Brasil no ano passado, o argentino conquistou neste ano o Brasileiro e a Libertadores.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e não poderá ser alcançado mais por nenhuma equipe. Faltando uma rodada para o fim da competição, a vantagem para o Palmeiras, que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro é de cinco pontos.