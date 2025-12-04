Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta

Publicado 04/12/2025 00:32

Rio - Com Filipe Luís com contrato até o fim da temporada, o Flamengo ainda busca a renovação contratual do técnico. Depois do fim do jogo contra o Ceará, no Maracanã, que selou o título do Brasileiro, o diretor de futebol, José Boto, abordou a situação do treinador, admitiu a possibilidade dele trabalhar fora do Brasil, mas adotou um tom otimista.

"O Filipe é extremamente talentoso, tem a vontade e eu creio que vai trabalhar na Europa. Porém, creio que ele vai ficar conosco mais um ano aqui no Brasil", disse ele, que acrescentou sobre como anda a negociação pela renovação: "Pode acontecer a qualquer momento".

Em relação a contratações para a próxima temporada, Boto admitiu que o Flamengo tem a contratação de um zagueiro como prioridade para o ano que vem.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos no Brasileiro e não poderá ser alcançado mais por nenhuma equipe. Faltando uma rodada para o fim da competição, a vantagem para o Palmeiras, que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro é de cinco pontos.