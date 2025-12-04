Após o título do Brasileirão, Saúl já pensa na Copa Intercontinental - Adriann Fontes/Flamengo

Após o título do Brasileirão, Saúl já pensa na Copa IntercontinentalAdriann Fontes/Flamengo

Publicado 04/12/2025 16:34

disputar dois jogos e se classificar em ambos para enfrentar os franceses. O regulamento do torneio gera insatisfação no clube, desde o presidente até os jogadores, como Saúl.

Flamengo embarca no sábado ao Catar, para a disputa da Copa Intercontinental sabendo que terá uma difícil missão para chegar á final e ainda superar o PSG. Isso porque precisa disputar dois jogos e se classificar em ambos para enfrentar os franceses.

O meio-campista espanhol criticou o novo formato do Intercontinental, pois vê um claro benefício ao campeão europeu.



"Temos que ir com muita humildade, depois de ter conseguido dois títulos. Acho que, para mim, é injusto que o campeão da Champions League só jogue um jogo. Nós temos que jogar três partidas a cada três dias. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Primeiro contra a Cruz Azul, ganhar, e depois veremos", disse o espanhol após o título do Brasileirão.



O primeiro compromisso do Flamengo é na próxima quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México. Se vencer o Dérbi das Américas, o Rubro-Negro encara o Pyramids, do Egito, em 13 de dezembro. Se também vencer a Copa Challenger, fará a final com o PSG, dia 17.