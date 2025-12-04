Após o título do Brasileirão, Saúl já pensa na Copa IntercontinentalAdriann Fontes/Flamengo
Saúl vê Flamengo prejudicado no Intercontinental: 'Injusto'
Espanhol não concorda com regulamento e admite que missão do Rubro-Negro será difícil
Torcida do Flamengo organiza novo 'AeroFla' antes do Intercontinental
Evento será realizado neste sábado (6)
Santos não teme perder goleiro para o Flamengo e confia em propostas do futebol europeu
Rubro-Negro prioriza contratação para o setor
Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por estelionato
Justiça do DF acolhe recurso do Ministério Público, que foi aprovado por unanimidade
Brazão desconversa sobre interesse do Flamengo e garante foco total no Santos
Goleiro afirma estar feliz na Vila Belmiro e reforça que a prioridade é garantir o clube na Série A
Rossi relembra tentativa de assalto e reforça: 'Sou feliz no Flamengo'
Goleiro foi peça fundamental em ano excelente do clube
