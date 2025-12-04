Gabriel Brazão com a camisa do Santos - Divulgação / Santos

Publicado 04/12/2025 18:50

Rio - Apesar do interesse do Flamengo no goleiro Gabriel Brazão, de 25 anos, o Santos não teme a saída do jogador. O Peixe acredita que o arqueiro não irá arriscar sua titularidade indo para o Rubro-Negro que tem Agustin Rossi como peça fundamental. As informações são da "ESPN".

O clube paulista acredita que Brazão irá seguir na Vila Belmiro pelo menos até o meio do ano. O Santos espera receber propostas pelo goleiro na janela de transferências que marca o começo de uma nova temporada europeia.

O Flamengo já tentou uma investida por Brazão no meio da atual temporada, mas o Santos não o liberou. O clube carioca deseja um reforço para o setor, porque Matheus Cunha, reserva de Rossi, irá atuar no Cruzeiro no ano que vem.

Revelado pelo Cruzeiro, o goleiro passou por Parma e Inter de Milão, da Itália, além de Albacete e Real Oviedo, da Espanha. No Santos, desde o ano passado, Gabriel Brazão entrou em campo em 51 jogos na atual temporada.