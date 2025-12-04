Troféu da Libertadores estava remendado, com o 'jogador' torto no topo, em festa no RioÉrica Martin

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Flamengo conquistou o continente no sábado (29) e, no dia seguinte, comemorou com a torcida no Rio com o troféu da Libertadores quebrado e remendado. A informação inicial era de que o topo, com o jogador simulando um chute, quebrou ainda durante a festa no gramado, mas Filipe Luís deu uma versão diferente.
O técnico apontou o principal culpado pelo dano à taça, mas tirou a culpa de seus comandados.
"A condução do motorista no ônibus de Lima era complicada (risos). Parece que a taça estava num banco com os jogadores, ele freou bruscamente e ela foi para frente, batendo o bonequinho", disse Filipe Luís, divertindo-se com a situação.
Veja mais: Memes exaltam título do Flamengo e zoam Palmeiras por novo vice
"Ele Ficou freando, eu quase tive que tomar um remédio para não vomitar no trajeto, foi duro. Mas está arrumada", completou.
Leia também: Flamengo ironiza Abel Ferreira: 'Se for chorar manda áudio'
Por causa do dano, o troféu da Libertadores ficou remendado com fita crepe durante a comemoração com os torcedores no Centro do Rio. O Flamengo, entretanto, já levou-o para a restauração e está com ele 'novo' em folha.