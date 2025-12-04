Troféu da Libertadores estava remendado, com o 'jogador' torto no topo, em festa no Rio - Érica Martin

Publicado 04/12/2025 12:01

Filipe Luís deu uma versão diferente. O Flamengo conquistou o continente no sábado (29) e, no dia seguinte, comemorou com a torcida no Rio com o troféu da Libertadores quebrado e remendado . A informação inicial era de que o topo, com o jogador simulando um chute, quebrou ainda durante a festa no gramado, mas

O técnico apontou o principal culpado pelo dano à taça, mas tirou a culpa de seus comandados.



"A condução do motorista no ônibus de Lima era complicada (risos). Parece que a taça estava num banco com os jogadores, ele freou bruscamente e ela foi para frente, batendo o bonequinho", disse Filipe Luís, divertindo-se com a situação.



"Ele Ficou freando, eu quase tive que tomar um remédio para não vomitar no trajeto, foi duro. Mas está arrumada", completou.



Por causa do dano, o troféu da Libertadores ficou remendado com fita crepe durante a comemoração com os torcedores no Centro do Rio. O Flamengo, entretanto, já levou-o para a restauração e está com ele 'novo' em folha.