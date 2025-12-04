Abel Ferreira em final da LibertadoresAFP
Se for chorar manda áudio #meme pic.twitter.com/OO4ie7xNFy— FL4MEN9O (@Flamengo) December 4, 2025
Flamengo ironiza declaração de Abel Ferreira: 'Se for chorar manda áudio'
Técnico português virou alvo ao questionar o título rubro-negro na Libertadores
Bruno Henrique indica aposentadoria no Flamengo em 2026: 'Último ano'
Atacante revelou os planos após a conquista do título brasileiro, na última quarta-feira (3)
Paes parabeniza Flamengo por título, mas lembra do Vasco na Copa do Brasil: 'Vamos ao que interessa'
Prefeito do Rio postou brincadeira após Rubro-Negro conquistar nono Campeonato Brasileiro
Flamengo antecipa viagem ao Catar e jogará com o sub-20 contra o Mirassol
Rubro-Negro embarcará no sábado (6) para iniciar a preparação para a Copa Intercontinental
Galvão Bueno avalia temporada do Flamengo depois de título brasileiro: 'Simplesmente impecável'
Locutor destacou trabalho do técnico Filipe Luís e projetou disputa da Copa Intercontinental
Filipe Luís ganha destaque internacional por mais um título no Flamengo: 'Rei do Brasil'
Técnico conquistou quatro troféus pelo Rubro-Negro nesta temporada
