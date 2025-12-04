Abel Ferreira em final da Libertadores - AFP

Publicado 04/12/2025 10:20

O treinador português voltou a reclamar da arbitragem na final da Libertadores, pela não expulsão de Pulgar ainda no primeiro tempo. E sugeriu que a conquista rubro-negra ficou manchada, com um asterisco, em referência ao sinal utilizado para deixar uma observação sobre um título.



"Hoje (quarta) aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores (expulsão de Piquerez). A mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores (da expulsão de Piquerez). Os títulos que ganhei no Palmeiras não têm asteriscos", disse Abel.



Em resposta, a postagem do Flamengo no X tem um vídeo com a montagem de um bebê tentando pegar os troféus da Libertadores e do Brasileirão e começa a chora ao ouvir "não". Vários asteriscos compõe a cena.



"Se for chorar manda áudio", escreveu o Rubro-Negro.



