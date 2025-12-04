Galvão Bueno afirmou que Arrascaeta e Bruno Henrique vão 'virar lendas' - Reprodução / YouTube

Galvão Bueno afirmou que Arrascaeta e Bruno Henrique vão 'virar lendas'Reprodução / YouTube

Publicado 04/12/2025 08:53

"Flamengo eneacampeão brasileiro! Venceu o Ceará por 1 a 0, gol de Samuel Lino, diante de um Maracanã com 73 mil pessoas. O nono título nacional da história rubro-negra, para coroar um ano simplesmente impecável. Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram a 17 conquistas pelo Fla, vão virar lendas", afirmou, nas redes sociais.

Galvão também ressaltou que é o quinto título de Filipe Luís como técnico em apenas um ano. "Já tinha vencido tudo como jogador, e agora, ganhou todas as taças que disputou como treinador no Brasil: começou pela Copa do Brasil no fim do ano passado e emendou Supercopa, Carioca, Libertadores e agora o Brasileirão! Um espetáculo!"

O locutor também afirmou que a equipe ficará marcada como um time "dominante e intenso" e lembrou que agora, é hora de "embarcar rumo ao Intercontinental". "Quarta já tem jogo! Será que dá? Parabéns, Flamengo! Faça a sua festa, nação rubro-negra!", concluiu.

Rumo a mais uma conquista

O Flamengo viaja para a disputa da Copa Intercontinental, no Catar, neste sábado (6). O Rubro-Negro estreia na próxima quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), contra o Cruz Azul, do México. Quem vencer enfrentará o Pyramids, do Egito, na semifinal, no próximo dia 13. O PSG aguarda o seu adversário na final, que será disputada em 17 de dezembro.