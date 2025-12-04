Galvão Bueno afirmou que Arrascaeta e Bruno Henrique vão 'virar lendas'Reprodução / YouTube
Galvão Bueno avalia temporada do Flamengo depois de título brasileiro: 'Simplesmente impecável'
Locutor destacou trabalho do técnico Filipe Luís e projetou disputa da Copa Intercontinental
Filipe Luís ganha destaque internacional por mais um título no Flamengo: 'Rei do Brasil'
Técnico conquistou quatro troféus pelo Rubro-Negro nesta temporada
Vídeo! Filho de Danilo revela torcer para rival após título do Flamengo
Zagueiro brincou e tentou tapar a boca do menino; confira
Vídeo! Famosos comemoram título brasileiro do Flamengo: 'Nação está de parabéns'
Xande de Pilares compartilhou adaptação de música em homenagem à conquista; Diogo Nogueira e Buchecha também celebraram a taça
Em temporada de oscilações no Flamengo, Samuel Lino brilha em jogo que valeu o título do Brasileirão
Atacante anotou o gol que garantiu a conquista do campeonato
Filipe Luís destaca temporada histórica do Flamengo: 'Provaram que são os melhores'
Treinador afirmou que deseja renovar o seu contrato
