Herói da Libertadores, Danilo comemora título brasileiro do Flamengo
Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Publicado 04/12/2025 08:07
Rio - Filho mais novo de Danilo, João roubou a cena em meio à
comemoração do título brasileiro do Flamengo
,
na última quarta-feira (3)
. Ele entregou que torce pelo
Fluminense
durante uma entrevista para a 'ge TV'. O zagueiro brincou e tentou tapar a boca do menino.
"Qual o nome dele?", perguntou a repórter.
"João", respondeu Danilo.
"Mas eu sou Fluminense", disse o garoto.
"Ôooo... corta, corta, corta (risos). Mas eu te amo, te amo", brincou Danilo.
Não seguiu o caminho do pai
O filho pode até torcer pelo
Fluminense
, mas Danilo já fez questão de exaltar seu amor pelo
Flamengo
em várias oportunidades. "Não é segredo que sou flamenguista, o quanto queria voltar para jogar aqui. Era minha prioridade. É um dia especial",
declarou o jogador, após ganhar a Libertadores
. Foi dele, inclusive, o gol do tetracampeonato continental.
Quatro dias depois de conquistar a Glória Eterna
, o Rubro-Negro levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. O clube garantiu a taça ao
superar o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição
. O gol do título foi de Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo.
