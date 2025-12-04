Herói da Libertadores, Danilo comemora título brasileiro do FlamengoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Filho mais novo de Danilo, João roubou a cena em meio à comemoração do título brasileiro do Flamengo, na última quarta-feira (3). Ele entregou que torce pelo Fluminense durante uma entrevista para a 'ge TV'. O zagueiro brincou e tentou tapar a boca do menino.
"Qual o nome dele?", perguntou a repórter.

"João", respondeu Danilo.

"Mas eu sou Fluminense", disse o garoto.

"Ôooo... corta, corta, corta (risos). Mas eu te amo, te amo", brincou Danilo.
Não seguiu o caminho do pai

O filho pode até torcer pelo Fluminense, mas Danilo já fez questão de exaltar seu amor pelo Flamengo em várias oportunidades. "Não é segredo que sou flamenguista, o quanto queria voltar para jogar aqui. Era minha prioridade. É um dia especial", declarou o jogador, após ganhar a Libertadores. Foi dele, inclusive, o gol do tetracampeonato continental.
Quatro dias depois de conquistar a Glória Eterna, o Rubro-Negro levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. O clube garantiu a taça ao superar o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição. O gol do título foi de Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo.