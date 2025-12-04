Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comemorou os títulos do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Publicado 04/12/2025 01:01

Rio - O Flamengo viveu um ano mágico no primeiro ano da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista. Campeão da Supercopa do Brasil e Carioca no início do ano, o Rubro-Negro encerrou a temporada com a dobradinha da Libertadores e Brasileirão. Após a vitória sobre o Ceará, Bap comemorou os títulos e alfinetou o Palmeiras.

"Sempre disse que a prioridade era o Brasileirão e Libertadores. Nos planejamentos exatamente para o que estamos conquistando. Estou muito feliz. Espero que a gente continue sendo campeões da p**** toda. Para o desespero dos detratores, dos cretinos e dos hipócritas, que nada sabem. Inclusive da terra da garoa", disse o presidente do Flamengo.

No último sábado (29), o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru, e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Quatro dias depois, confirmou o título brasileiro com a vitória sobre o Ceará também pelo placar mínimo, nesta quarta-feira (3), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e confirmou o título antecipado. Já com a cabeça no Intercontinental, o Rubro-Negro encerra a participação no Brasileirão contra o Mirassol, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada. A CBF, no entanto, estuda antecipar a partida para o sábado (6) por causa do Intercontinental.