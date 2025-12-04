Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/12/2025 00:37 | Atualizado 04/12/2025 01:05

Rio - O Flamengo conquistou o Brasileirão pela nona vez na história. Quatro dias após se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Maracanã, e confirmou o título brasileiro antecipado.

Motivado pelo título da Libertadores, o Flamengo dominou a partida do início ao fim. Porém, encontrou dificuldades para encontrar espaços na defesa bem fechada do Ceará e não conseguiu transformar o volume em chances claras.

De tanto insistir, o Flamengo marcou o único gol do jogo aos 36 minutos do primeiro tempo, com Samuel Lino. O atacante tabelou com Carrascal, recebeu na área e bateu na saída do goleiro. Na etapa final, o Rubro-Negro controlou as ações, enquanto o Ceará foi inofensivo.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e confirmou o título antecipado. Já com a cabeça no Intercontinental, o Rubro-Negro encerra a participação no Brasileirão contra o Mirassol, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada. A CBF, no entanto, estuda antecipar a partida.