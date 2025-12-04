Filipe Luís conquistou mais um título no Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Em pouco mais de um ano como técnico do Flamengo, Filipe Luís conquistou cinco títulos: uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei, um Carioca, um Brasileiro e uma Libertadores. Atleta do clube até o fim de 2023, o ex-lateral-esquerdo destacou a temporada de 2025 do Rubro-Negro e relembrou uma frase que disse no começo da passagem como técnico do Flamengo.

"Realmente eu estou muito feliz, não caiu a ficha. Eu já estou pensando, inclusive, no próximo jogo. Não temos muito tempo para comemorar. Não existe nada como ser campeão como jogador e eu falei para eles que eles fizeram história. Eu quando assumi eu falei que esse é o melhor elenco, o melhores jogadores, os melhores por posição. Porém, o que confirma isso é o troféu. Eles não vão poder disfrutar, mas quando passar uns anos eles vão conseguir ver, que são eternos. Eu fico muito orgulhoso de poder comandar esse time de campeões", afirmou.

Filipe Luís irá terminar uma temporada inteira como técnico do Flamengo, algo que não aconteceu com nenhum comandante, mesmo no período glorioso atual que começou em 2019. Com contrato até o fim do ano, o técnico afirmou que deseja renovar o seu vínculo.

"No Brasil é difícil ter um trabalho longevo, a pressão é muito grande. A gente até vê alguns trabalhos longevos nos últimos anos. No Flamengo é mais difícil, porque é realmente uma máquina de triturar técnicos. Eu cheguei várias vezes aqui, em noites difíceis, e acabei sendo massacrado. Ser campeão brasileiro é muito difícil, para mim é o mais difícil, e eu falei isso para eles. E entendo o quão difícil é se manter. Se depender só de mim, eu estou renovado, mas não depende. Então, eu preciso conquistar o direito de permanecer aqui", disse.