Rio - Após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo confirmou o título antecipado do Brasileirão nesta quarta-feira (3) com a vitória sobre Ceará por 1 a 0, no Maracanã. Nas redes sociais, o Rubro-Negro aproveitou para provocar o Palmeiras, que amargou mais um vice-campeonato.
No último sábado (29), o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou o tetracampeonato da Libertadores, em Lima, no Peru. Já nesta quarta, o Rubro-Negro venceu o Ceará e confirmou o título brasileiro, enquanto o Alviverde confirmou o vice-campeonato após vencer o Atlético-MG por 3 a 0.
Essa não foi a única provocação do Flamengo no Palmeiras. O Rubro-Negro também chegou a publicar a tabela atualizada em resposta a uma publicação do clube paulista, em 6 de outubro, quando tinham assumido a liderança do Brasileirão.
Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e confirmou o título antecipado. Já com a cabeça no Intercontinental, o Rubro-Negro encerra a participação no Brasileirão contra o Mirassol, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada. A CBF, no entanto, estuda antecipar a partida.
