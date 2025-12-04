O atacante foi um dos jogadores mais participativos do time ao longo do primeiro tempo e acabou recompensado aos 38 minutos. Após ótimo passe de Carrascal e uma deixadinha de Jorginho, Lino ficou cara a cara com o goleiro e finalizou de perna esquerda para fazer o Maracanã pulsar.
“Quando voltei, já sabia como era, toda a dimensão do Flamengo. Sabia que iria acontecer isso, por tudo, pelos valores, por toda a cobrança do futebol brasileiro. Às vezes não é só o torcedor flamenguista que fala, torcedores de outros times que se importam com o Flamengo porque o Flamengo é tão importante no Brasil” , disse Samuel Lino, à ‘Flamengo TV’, depois da partida.
“Eu sou um cara tranquilo, trabalho muito, não fico ligando para redes sociais, de crítica, de vaia... Continuo trabalhando, fazendo o meu melhor e sei que esses altos e baixos acontecem na carreira de todo o jogador”, completou.
Números de Samuel Lino
O atacante, que tem passagem pela base do clube, foi anunciado como reforço do Rubro-Negro no dia 29 de julho. Lino estava no Atlético de Madrid, e o Flamengo acertou a contratação do jogador por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) mais bônus.
Desde então, ele disputou 29 partidas, anotou quatro gols – um deles o do título do Brasileirão – e deu cinco assistências.
As oscilações
Com o manto, o atacante já viveu altos e baixos. Autor do gol do título do Brasileirão, Samuel Lino também teve uma atuação de gala no triunfo sobre o Vitória pelo placar de 8 a 0, no fim de agosto. Naquela ocasião, marcou duas vezes e deu três assistências.
Depois daquela partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do atacante: "O Lino todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou. Todo jogador aqui no Flamengo oscila. O Lino teve uma sequência pesada. O jogo da Libertadores teve carga grande, três dias depois teve que jogar com o Corinthians. Fisicamente, talvez ele sentiu um pouco e isso faz o rendimento cair. Importante que entendam que os dribladores são os que mais perdem bola, é natural. Como Lino, Plata, Cebolinha. Eles arriscam o 1 x 1 e se expõem", comentou o treinador.
