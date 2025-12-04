Xande de Pilares publicou adaptação da música ’Bye Bye Tristeza’ em homenagem ao Flamengo - Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2025 07:48 | Atualizado 04/12/2025 08:09

Rio – Torcedores ilustres do Flamengo comemoraram a conquista do nono título brasileiro, após o Rubro-Negro vencer o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (3), no Maracanã . Com gol de Samuel Lino, a equipe comandada por Filipe Luís chegou a 78 pontos e não pode mais ser alcançada pelos adversários na tabela.

O sambista Diogo Nogueira compartilhou, nas redes sociais, um trecho da música "Samba Rubro-Negro", com a mensagem: "Isso aqui é Flamengo! Nove vezes campeão brasileiro". Já Xande de Pilares publicou uma adaptação de "Bye Bye Tristeza", de Sandra Sá, em homenagem à conquista.

O cantor Buchecha também postou uma mensagem parabenizando o time e a torcida. "Eneacampeão do futebol brasileiro, com todo o mérito! A Nação está de parabéns, somos 50 milhões de rubro-negros", afirmou.

Já o artista Ivo Meirelles curtiu a festa direto do Maracanã. Ele gravou o momento da entrega do troféu e mandou um recado aos rivais. "Secou o Mengão? Esse ano? Não deu não. Campeão da p*** toda", brincou, antes de cantar o hino rubro-negro.

Outros artistas também estiveram presentes no estádio, como Wesley Safadão, junto com o cantor de piseiro Natanzinho Lima. Além deles, Dennis DJ postou um story do time levantando a taça. "Enea", escreveu.

Já Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, comemorou direto de um avião. No momento em que o título foi confirmado, ele puxou gritos de apoio dos outros passageiros. "Alô, Mengão! Acabou! É campeão", celebrou.