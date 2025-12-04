Jornal 'As', da Espanha, rasgou elogios a Filipe LuísReprodução / As
"Filipe Luís faz história! O Flamengo encerra o ano com uma dobradinha inédita na segunda temporada do treinador no Maracanã. O gol solitário de Samu Lino no primeiro tempo garantiu o título do Campeonato Brasileiro para o time rubro-negro. Filipe se consolidou como o técnico mais cobiçado do continente. Em apenas 14 meses, conquistou tudo, tanto nacional quanto internacionalmente, com a Copa Libertadores sendo a cereja do bolo conquistada há poucos dias", escreveu o diário.
"Filipe é único. Pouco restou do Flamengo ao qual ele se juntou há pouco mais de um ano. Um time à deriva, um sistema de gestão caótico com quatro técnicos em duas temporadas e inúmeras apostas fracassadas. A diretoria não hesitou em apostar em um novato como Filipe. Ele mostrou potencial nas categorias de base, mas superou todas as expectativas. Filipe é o 'Rei' do Brasil", complementou.
Já o 'Marca', também espanhol, colocou 2025 como o melhor ano da história do Flamengo: "Com a conquista do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo acumulou quatro coroas (Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa e Carioca) em uma temporada quase perfeita, já que, apesar de se destacar, foi eliminado nas oitavas de final tanto da Copa do Brasil quanto do Mundial de Clubes".
"Essa coleção de troféus faz de 2025 o ano de maior sucesso na história do clube mais popular do Brasil, tanto em termos de resultados e títulos, quanto financeiramente e em projeção internacional, algo que ainda pode ser melhorado, pois eles ainda têm que disputar a Copa Intercontinental no Catar, a partir da próxima semana", analisou o jornal.
O 'Olé', da Argentina, ressaltou o título brasileiro quatro dias depois de ganhar da Libertadores. O Rubro-Negro levantou o troféu continental ao superar o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (29), no Monumental de Lima, no Peru.
