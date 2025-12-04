Jornal 'As', da Espanha, rasgou elogios a Filipe Luís - Reprodução / As

Publicado 04/12/2025 08:43

"Filipe Luís faz história! O Flamengo encerra o ano com uma dobradinha inédita na segunda temporada do treinador no Maracanã. O gol solitário de Samu Lino no primeiro tempo garantiu o título do Campeonato Brasileiro para o time rubro-negro. Filipe se consolidou como o técnico mais cobiçado do continente. Em apenas 14 meses, conquistou tudo, tanto nacional quanto internacionalmente, com a Copa Libertadores sendo a cereja do bolo conquistada há poucos dias", escreveu o diário."Filipe é único. Pouco restou do Flamengo ao qual ele se juntou há pouco mais de um ano. Um time à deriva, um sistema de gestão caótico com quatro técnicos em duas temporadas e inúmeras apostas fracassadas. A diretoria não hesitou em apostar em um novato como Filipe. Ele mostrou potencial nas categorias de base, mas superou todas as expectativas. Filipe é o 'Rei' do Brasil", complementou.