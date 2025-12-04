Aerofla, torcedores do Flamengo lotam o aeroporto Galeão na Zona Norte do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (26). - Érica Martin

Aerofla, torcedores do Flamengo lotam o aeroporto Galeão na Zona Norte do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (26).Érica Martin

Publicado 04/12/2025 22:50

Rio - Após realizar uma festa inesquecível antes da final da Libertadores, a torcida do Flamengo prepara um novo "AeroFla" para o Intercontinental. Os torcedores já se mobilizam para prestar apoio aos jogadores, no próximo sábado (6), no Terminal BRT Fundão, antes do embarque para o Catar.

A torcida vai repetir o mesmo roteiro da festa anterior. A concentração dos torcedores será no Terminal BRT Fundão, próximo ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no sábado (6), a partir de 12h (de Brasília).

Os torcedores do Flamengo protagonizaram uma linda festa antes do embarque para a final da Libertadores, em Lima, no Peru. Durante a festa, dezenas de torcedores subiram no ônibus da delegação rubro-negra e alguns invadiram o veículo para festejar com os jogadores.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. Em caso de vitória, enfrentará o Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor do confronto vai enfrentar o Paris Saint-Germain, no dia 17, na grande decisão.