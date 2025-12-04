Gabriel Brazão com a camisa do Santos - Divulgação / Santos

Gabriel Brazão com a camisa do SantosDivulgação / Santos

Publicado 04/12/2025 17:46

Rio - Gabriel Brazão, alvo do Flamengo para a próxima temporada, deixou o futuro em aberto. Após a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude, na última quarta-feira (3), o goleiro evitou entrar no assunto e afirmou que seu destino está nas mãos do clube paulista.

"Toda minha carreira, aonde fui, fui direcionado por Deus. Estou tranquilo, continuar orando e ver o que Deus tem para minha vida. O melhor está reservado para mim. Deixo para o Santos tomar a decisão, e enquanto o Santos não toma a decisão, estou muito feliz aqui", afirmou o goleiro.

"Minha cabeça está tranquila. Sou grato a Deus pelo campeonato e poder ajudar o Santos. Sabemos que vão chegar algumas coisas, os clubes (Santos e Flamengo) se conversaram no meio do ano, e sempre deixei para o Santos tomar essa decisão", completou.

Segundo ele, o foco total está voltado para a última rodada do Brasileirão. O Santos precisa apenas de um empate contra o Cruzeiro, no domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, para confirmar a permanência na Série A.

"Sempre falei para meus empresários que o foco era terminar o campeonato, depois que acabar a gente vê o que vai acontecer. Estamos em uma posição mais confortável pela vitória, mas não está nada sacramentado, domingo temos mais uma final. Meu pensamento é só aqui", finalizou.

Gabriel Brazão chegou ao Santos em 2024 sem custos, após ficar livre no mercado. O goleiro é um dos principais destaques do time no Brasileirão, e a diretoria santista o trata como "inegociável". A multa rescisória do atleta para clubes do país é de R$ 370 milhões.