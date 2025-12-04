Publicidade
Memes exaltam título do Flamengo e zoam Palmeiras por novo vice
Rubro-Negro conquistou Libertadores e Brasileirão em cima do rival paulista
O Flamengo foi campeão mais uma vez em cima do Palmeiras, agora do Brasileirão, depois da Libertadores. E a conquista dupla do Rubro-Negro com o vice duplo do Verdão inundou as redes sociais com memes.
Além de exaltarem os títulos do Flamengo, torcedores e internautas aproveitaram para lembrar que o Palmeiras foi vice em três torneios na temporada, já que também perdeu o Campeonato Paulista. E uma antiga zoeira contra os Rubro-Negros pela sequência de títulos perdidos há alguns anos, agora se voltou para o Alviverde.
