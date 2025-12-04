Petkovic faz o número nove com as mãos, em alusão ao nono título brasileiro do Flamengo - Reprodução / Instagram

Petkovic faz o número nove com as mãos, em alusão ao nono título brasileiro do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 04/12/2025 10:39

Rio – O ídolo do Flamengo, Dejan Petkovic, publicou uma foto nas redes sociais comemorando o nono título brasileiro do Flamengo, conquistado após a vitória sobre o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira (3), direto do Maracanã. O jogador gravou a festa da torcida e a equipe levantando o troféu.

Nos comentários, seguidores lembraram da trajetória do sérvio de 53 anos no Rubro-Negro e agradeceram a ele pelas conquistas. "Nosso primeiro gringo mais amado! O rei dos gols olímpicos! É o Pet!", escreveu uma internauta. "Obrigada por tantas alegrias para nossos corações rubro-negros", declarou uma flamenguista.

Em duas passagens pelo Flamengo, de 2000 a 2002 e 2009 a 2011, o meia conquistou dois Campeonatos Cariocas, uma Copa dos Campeões e um Campeonato Brasileiro. Ele ficou eternizado na história do clube com o gol de falta na final do Estadual de 2001, garantindo o tricampeonato consecutivo em cima do Vasco.

Nove vezes Flamengo

O Flamengo garantiu seu nono título brasileiro de forma antecipada ao chegar a 78 pontos na vitória contra o Ceará, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Agora, o time disputará a Copa Intercontinental. A equipe viaja neste sábado (6) ao Catar e estreia na próxima quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), contra o Cruz Azul, do México. Quem vencer vai enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal, no próximo dia 13. O PSG aguarda o seu adversário na final, marcada para 17 de dezembro.