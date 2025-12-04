Petkovic faz o número nove com as mãos, em alusão ao nono título brasileiro do FlamengoReprodução / Instagram
Ídolo do Flamengo, Petkovic posta foto comemorando título brasileiro no Maracanã
Ex-jogador acompanhou vitória por 1 a 0 contra o Ceará nesta quarta-feira (3)
Flamengo ironiza declaração de Abel Ferreira: 'Se for chorar manda áudio'
Técnico português virou alvo ao questionar o título rubro-negro na Libertadores
Bruno Henrique indica aposentadoria no Flamengo em 2026: 'Último ano'
Atacante revelou os planos após a conquista do título brasileiro, na última quarta-feira (3)
Paes parabeniza Flamengo por título, mas lembra do Vasco na Copa do Brasil: 'Vamos ao que interessa'
Prefeito do Rio postou brincadeira após Rubro-Negro conquistar nono Campeonato Brasileiro
Flamengo antecipa viagem ao Catar e jogará com o sub-20 contra o Mirassol
Rubro-Negro embarcará no sábado (6) para iniciar a preparação para a Copa Intercontinental
Galvão Bueno avalia temporada do Flamengo depois de título brasileiro: 'Simplesmente impecável'
Locutor destacou trabalho do técnico Filipe Luís e projetou disputa da Copa Intercontinental
