Prefeito do Rio, Eduardo Paes - Érica Martin / Arquivo O Dia

Prefeito do Rio, Eduardo PaesÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 04/12/2025 09:25 | Atualizado 04/12/2025 09:38

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, parabenizou o Flamengo pelo título brasileiro, conquistado após a vitória por 1 a 0 contra o Ceará , na noite desta quarta-feira (3). O mandatário, que torce pelo Vasco, no entanto, aproveitou a ocasião para fazer uma brincadeira e lembrou dos confrontos do seu time na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que acontecerão na próxima semana.

"Um saco esse negócio de ser institucional como prefeito do Rio. Mas vamos lá: Parabéns Flamengo pelo título do brasileiro! Em tempo: vamos ao que interessa", escreveu Paes nas redes sociais, com uma imagem das datas dos clássicos.

Um saco esse negócio de ser institucional como prefeito do Rio. Mas vamos lá: Parabéns Flamengo pelo título do brasileiro!

Em tempo: vamos ao que interessa pic.twitter.com/KR17AjGAct — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2025

O Cruz-Maltino e o Tricolor vão se enfrentar na próxima quinta-feira (11), às 20h, e no dia 14, às 20h30. Ambas as partidas serão no Maracanã. Quem avançar à final joga contra o vencedor de Cruzeiro e Corinthians.

Nove vezes Flamengo

O Flamengo garantiu seu nono título brasileiro de forma antecipada após vencer o Ceará e chegar a 78 pontos, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo.