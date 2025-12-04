Flamengo garantiu vaga na Copa Intercontinental ao conquistar a Libertadores, no último sábado (29)Adriano Fontes / Flamengo

Rio - O Flamengo não perdeu tempo após conquistar o Campeonato Brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta-feira (3). Com o título garantido, o clube decidiu alterar toda a logística e antecipar a viagem ao Catar para focar totalmente na disputa da Copa Intercontinental.
O elenco principal ganhou dois dias de folga e volta aos treinos no próximo sábado (6) — dia em que a delegação rubro-negra já embarca para o Oriente Médio.

Enquanto isso, o Flamengo entrará em campo no mesmo sábado para enfrentar o Mirassol, pela 38ª rodada do Brasileirão. A partida, inicialmente marcada para domingo (7), foi antecipada pela CBF. A tendência é de que o clube utilize o time sub-20, comandado por Bruno Pivetti, para cumprir o compromisso.
A equipe de Filipe Luís garantiu vaga na Copa Intercontinental ao levantar a taça da Libertadores, no último sábado (29). O Rubro-Negro bateu o Palmeiras por 1 a 0, no Monumental de Lima, no Peru, e se tornou o primeiro clube do país a conquistar o troféu quatro vezes.
Caminho do Flamengo na Copa Intercontinental

A estreia do Rubro-Negro será no dia 10, contra o Cruz Azul (México). Se avançar, enfrenta o Pyramids (Egito) no dia 13. Caso chegue à final, o adversário será o PSG, no dia 17, em um duelo que promete grande audiência mundial.

Classificação garantida após conquista histórica

Elenco profissional viaja completo para o Catar