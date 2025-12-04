Flamengo garantiu vaga na Copa Intercontinental ao conquistar a Libertadores, no último sábado (29)Adriano Fontes / Flamengo
O elenco principal ganhou dois dias de folga e volta aos treinos no próximo sábado (6) — dia em que a delegação rubro-negra já embarca para o Oriente Médio.
Enquanto isso, o Flamengo entrará em campo no mesmo sábado para enfrentar o Mirassol, pela 38ª rodada do Brasileirão. A partida, inicialmente marcada para domingo (7), foi antecipada pela CBF. A tendência é de que o clube utilize o time sub-20, comandado por Bruno Pivetti, para cumprir o compromisso.
A estreia do Rubro-Negro será no dia 10, contra o Cruz Azul (México). Se avançar, enfrenta o Pyramids (Egito) no dia 13. Caso chegue à final, o adversário será o PSG, no dia 17, em um duelo que promete grande audiência mundial.
Classificação garantida após conquista histórica
A equipe de Filipe Luís assegurou vaga na Copa Intercontinental ao vencer a Libertadores no último sábado (29), derrotando o Palmeiras por 1 a 0 no Monumental de Lima, no Peru. Com o título, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro a levantar a taça quatro vezes, reforçando seu domínio no cenário continental.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.