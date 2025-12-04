Rossi foi um dos destaques do Flamengo na campanha do tetracampeonato da Libertadores - Connie France / AFP

Publicado 04/12/2025 15:54

Rio- Um dos protagonistas das conquistas do Flamengo em 2025, incluindo o Brasileirão e a Libertadores, Rossi caminha para se tornar um ídolo rubro-negro. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, o goleiro comentou sobre sua relação com o Rio de Janeiro e a possibilidade de renovação contratual.

"Por enquanto, fico ainda mais dois anos no contrato. Mas, na verdade, sou muito feliz aqui, mesmo com o que aconteceu no começo do ano, que não foi pouca coisa o que aconteceu. Já passei muitas coisas aqui. Na verdade, naquele momento poderia ter feito o mais fácil, poderia ter saído", afirmou o goleiro à 'TV Globo', referindo-se à tentativa de assalto que ele sofreu em maio deste ano na Linha Amarela, na zona norte carioca.



“Mas, naquele momento, a gente tinha um trabalho em conjunto, o time tinha um compromisso muito grande. Eu, pessoalmente, vendo as coisas de trás, dava para acreditar que a gente podia conquistar coisas importantes. Então, eu continuei trabalhando, tentando dar tranquilidade para a minha família, talvez foi quem mais sofreu quando aconteceu algo assim. Mas estou aqui, comemorando mais um titulo com oFlamengo, e muito feliz com isso”, completou.



Na ocasião, o carro blindado do goleiro foi acertado com quatro tiros enquanto retornava para casa após a partida da Libertadores, na Argentina.

Rossi chegou ao Flamengo em julho de 2023 e já acumula 70 jogos sem sofrer gols. Devido ao desempenho na temporada, o clube e a equipe do atleta iniciaram conversas para uma possível valorização salarial.

