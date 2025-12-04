Flamengo é campeão brasileiro de 2025 e última rodada será para cumprir tabela - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/12/2025 13:03

A CBF antecipou o compromisso entre Mirassol e Flamengo , válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com a conquista antecipada da competição por parte do clube carioca, a entidade que comanda o futebol nacional mudou o duelo de domingo para sábado. A partida, que será realizada no estádio José Maria de Campos Maia, está agendada para as 18h30.

No site da entidade já consta a mudança da partida na programação dos jogos do fim de semana, bem como o novo horário do jogo.



Como o confronto não vale nada em termos de classificação, ( Mirassol está garantido na fase de grupos da Libertadores) e o time carioca inicia a sua participação na Copa Intercontinental na próxima semana, os clubes entraram em acordo para a mudança.



Assim, o técnico Filipe Luís ganha um dia para preparar a sua equipe de olho no torneio que vai ser disputado no Catar. Para o jogo com o Mirassol, o Flamengo deverá mandar um time alternativo com atletas que foram pouco aproveitados reforçados por jogadores do sub-20.



Pelo planejamento inicial, o elenco principal descansa nesta quinta e sexta-feira e viaja no sábado. O primeiro jogo pela Copa Intercontinental acontece nesta quarta-feira, diante do Cruz Azul, às 14h (horário de Brasília).