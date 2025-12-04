Flamengo é campeão brasileiro de 2025 e última rodada será para cumprir tabelaGilvan de Souza / Flamengo
CBF confirma antecipação de Mirassol x Flamengo para sábado
Clubes já não têm o que disputar no Brasileirão e entraram em acordo
Filipe Luís entrega o culpado por quebrar troféu da Libertadores
Taça remendada em festa do título chamou a atenção no domingo
Memes exaltam título do Flamengo e zoam Palmeiras por novo vice
Rubro-Negro conquistou Libertadores e Brasileirão em cima do rival paulista
Ídolo do Flamengo, Petkovic posta foto comemorando título brasileiro no Maracanã
Ex-jogador acompanhou vitória por 1 a 0 contra o Ceará nesta quarta-feira (3)
Flamengo ironiza declaração de Abel Ferreira: 'Se for chorar manda áudio'
Técnico português virou alvo ao questionar o título rubro-negro na Libertadores
Bruno Henrique indica aposentadoria no Flamengo em 2026: 'Último ano'
Atacante revelou os planos após a conquista do título brasileiro, na última quarta-feira (3)
