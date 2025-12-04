Bruno Henrique é um dos maiores campeões da história do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 04/12/2025 09:44

"O meu desejo, a minha vontade, é terminar aqui. Eu acho que esse momento está chegando ao fim. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras", disse o jogador. "O meu desejo, a minha vontade, é terminar aqui. Eu acho que esse momento está chegando ao fim. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras", disse o jogador.

O atacante é um dos maiores campeões da história do clube carioca, ao lado de Arrascaeta. Ao todo, levantou 17 troféus. "Cada ano eu tive um momento diferente. É claro que em 2019 foi o auge, sem sombra de dúvidas. Em 2022 me machuquei, mas fiz parte da primeira fase. E agora pude ajudar mais uma vez. Estou muito feliz. Cada momento foi inesquecível", ponderou.

Bruno Henrique ainda pode ganhar mais um título pelo Flamengo nesta temporada. O elenco embarcará rumo ao Catar para a disputa da Copa Interncontinental no próximo sábado (6). "Sabemos que é muito difícil, mas tudo pode acontecer. Vamos para tentar buscar a taça. Importante não perder o foco porque esses times que vamos enfrentar são muito fortes nos seus campeonatos. Vamos com humildade, respeito, mas sabendo que quem está entrando em campo é o Flamengo, e vamos para cima", analisou.

O adversário do Rubro-Negro na estreia na competição internacional será o Cruz Azul, do México, dia 10. Se passar, terá pela frente o Pyramids, do Egito, dia 13. E, caso vá para a final, enfrentará o PSG, dia 17.