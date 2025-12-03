Abençoado: autor do gol do título, Samuel Lino agradece aos céus - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Abençoado: autor do gol do título, Samuel Lino agradece aos céusReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 23:39

Rio - Reforço mais caro da história do Flamengo, Samuel Lino deu a volta por cima na reta final, recuperou a confiança e consagrou o início de sua passagem com os títulos da Libertadores e Brasileirão. O atacante minimizou as vaias durante o momento de oscilação e celebrou o gol decisivo contra o Ceará

"Confiança sempre. As vaias são combustível. Sei o quanto trabalho, não vai me abalar em nada. Pode continuar vaiando que não vai me abalar em nada. Hoje pode ajudar o Flamengo com um gol, que foi importante para o Flamengo e para mim", disse Samuel Lino.

O Flamengo pagou R$ 195,1 milhões pela contratação de Samuel Lino, que se tornou a contratação mais cara da história do clube. O Rubro-Negro dividiu o pagamento em R$ 183,16 milhões pelos direitos federativos e luvas, além de R$ 11,9 milhões em intermediação.

"Tentei, mas o time do Ceará estava fechado. Entendo a torcida. Depois de muita tentativa, saiu o gol. Isso mostra o quanto sou resiliente. Nunca imaginava que ia voltar. Eu fui campeão carioca sub-20 aqui no Maracanã e, agora, voltei para ser campeão no profissional. Sentimento é de gratidão", completou.

Com a vitória sobre o Ceará, o Flamengo chegou aos 78 pontos e confirmou o título antecipado. Já com a cabeça no Intercontinental, o Rubro-Negro encerra a participação no Brasileirão contra o Mirassol, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada. A CBF, no entanto, estuda antecipar a partida.