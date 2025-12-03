O Flamengoconquistou pela nona vez o Brasileirão e se isolou como o segundo maior campeão, segundo as novas regras da CBF que incluem outras conquistas nacionais antes do campeonato passar a ter esse nome. O Rubro-Negro ultrapassou o Santos, que tem oito conquistas, e se aproximou do Palmeiras, com 12.
Se forem levadas em consideração apenas as edições desde o primeiro Brasileirão, a partir de 1971, o Rubro-Negro é o maior vencedor. Afinal, o Alviverde tem duas Taças Brasil (1960 e 1967) e dois Torneios Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969).
Por outro lado, o clube da Gávea se vê envolvido na polêmica do título da Copa União de 1987. Afinal, a CBF também reconhece o Sport, vencedor do módulo amarelo, que seria a Segunda Divisão, devido à polêmica na época. Já a Justiça declarou que apenas os pernambucanos podem se declarar como campeões.
O problema deve-se porque o Flamengo, vencedor do Verde (primeira divisão) e o Internacional, vice, recusaram-se a jogar um quadrangular unificado. Esse grupo não existia inicialmente, mas houve uma mudança no regulamento durante a competição que obrigou jogos extras entre os dois primeiros de cada módulo. Com isso, Sport jogou contra Guarani, o vice do Amarelo, e conquistou o título.
