Festa de torcedores do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Festa de torcedores do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 23:26

Flamengo conquistou pela nona vez o Brasileirão e se isolou como o segundo maior campeão, segundo as novas regras da CBF que incluem outras conquistas nacionais antes do campeonato passar a ter esse nome. O Rubro-Negro ultrapassou o Santos, que tem oito conquistas, e se aproximou do Palmeiras, com 12.

Se forem levadas em consideração apenas as edições desde o primeiro Brasileirão, a partir de 1971, o Rubro-Negro é o maior vencedor. Afinal, o Alviverde tem duas Taças Brasil (1960 e 1967) e dois Torneios Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969).



Por outro lado, o clube da Gávea se vê envolvido na polêmica do título da Copa União de 1987. Afinal, a CBF também reconhece o Sport, vencedor do módulo amarelo, que seria a Segunda Divisão, devido à polêmica na época. Já a Justiça declarou que apenas os pernambucanos podem se declarar como campeões.

O problema deve-se porque o Flamengo, vencedor do Verde (primeira divisão) e o Internacional, vice, recusaram-se a jogar um quadrangular unificado. Esse grupo não existia inicialmente, mas houve uma mudança no regulamento durante a competição que obrigou jogos extras entre os dois primeiros de cada módulo. Com isso, Sport jogou contra Guarani, o vice do Amarelo, e conquistou o título.





Todos os campeões do Brasileirão



Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)



Flamengo – 9 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)



Santos – 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)



Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)



São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)



Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)



Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)



Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)



Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)



Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)



Botafogo – 3 (1968, 1995 e 2024)



Bahia – 2 (1959 e 1988)



Grêmio – 2 (1981 e 1996)



Athletico-PR – 1 (2001)



Coritiba – 1 (1985)



Guarani – 1 (1978)



Sport – 1 (1987*)