Flamengo viveu temporada histórica em 2025 - AFP

Publicado 03/12/2025 23:25

Rio - A temporada de 2025 já pode se orgulhar de ser a que o Flamengo conquistou mais títulos na sua história recente. Com o Brasileiro garantido depois da vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira, o clube carioca superou o número de conquistas de 2019.

Na temporada em que o Flamengo encantou e assombrou o Brasil e América do Sul sob o comando de Jorge Jesus, o clube carioca conquistou o Carioca, ainda dirigido por Abel Braga, o Brasileiro e também a Libertadores.

Em 2025, com Filipe Luís à frente, o Rubro-Negro repetiu os feitos, e além disso, também conquistou a Supercopa Rei, derrotando o Botafogo na decisão. Em 2019, o Flamengo não disputou a competição.

O clube carioca ainda pode levantar mais uma taça neste ano. No próximo dia 10, o Flamengo enfrenta o Cruz-Azul, do México, na estreia do torneio Intercontinental.