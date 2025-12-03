Douglas Troufa compareceu ao Maracanã com a expectativa de comemorar mais um título - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Rio - Após se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo pode conquistar mais um título nesta quarta-feira (3). Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro encara o Ceará, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e pode ser campeão mesmo em caso de tropeço.

Além do título brasileiro, o Flamengo pode igualar um feito quase inédito. Na história do futebol brasileiro, apenas o Santos de Pelé conseguiu a dobradinha com os títulos do Brasileirão e Libertadores em mais de uma oportunidade. O rubro-negro Douglas Troufa, de 37 anos, está ansioso para comemorar mais um título.

"É a mesma coisa que eu senti em 2019, quando comemoramos um título no sábado e outro no domingo. Estou bem tranquilo, não estou ansioso não. Acho que por ter ganho sábado, baixou a adrenalina. Acho que estamos mais ansiosos para o apito final para comemorar logo", disse em entrevista ao DIA.

O Flamengo vive uma temporada especial. Além do título da Libertadores, o Rubro-Negro também faturou a Supercopa do Brasil e o Carioca. No ano passado, ainda ganhou a Copa do Brasil. Apesar disso, os rubro-negros mantêm os pés no chão com o Mundial.

"Não estou vendo nenhum flamenguista falando do Mundial. Acho que esse ano estamos pensando um de cada vez. Pode ganhar? Pode. Mas nos outros anos falávamos mais, dessa vez não. Sabemos que é difícil e valorizamos mais a Libertadores e Brasileirão", completou.

Patrícia Alexandria compareceu ao Maracanã com a expectativa de comemorar mais um título João Alexandre Borges / Agência O Dia

No entorno do Maracanã, era impossível encontrar algum torcedor que não estivesse com sorriso de orelha em orelha. Afinal, apenas quatro dias após conquistar a Libertadores, o Flamengo está muito perto de conquistar mais um título. Patrícia Alexandria mostrou confiança na vitória sobre o Ceará.

"Ser Flamengo é maravilhoso, não tem nada igual. Único brasileiro tetracampeão da Libertadores e, agora, vamos ser campeões de novo do Brasileirão. Estou confiante. O Ceará precisa vencer também, mas não vai conseguir não", afirmou.