Gabriel Brazão tem contrato com o Santos até o fim de 2026Raul Baretta / Santos FC
Santos não pretende facilitar saída de Brazão para o Flamengo
Multa rescisória é alta e Rubro-Negro teria que negociar valor pela liberação
De olho em 2026, Flamengo prepara nova investida por goleiro do Santos
Setor é considerado prioridade pelo clube para 2026
