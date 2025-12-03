Sebastián Villa em ação pelo Independiente RivadaviaDivulgação / Independiente Rivadavia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Sebastián Villa, de 29 anos, pode deixar o futebol argentino. Destaque do Independiente Rivadavia, ele foi colocado como uma possibilidade para reforçar o Flamengo e o Grêmio na próxima temporada. As informações são do jornalista Chiquito García, da TNT Sports da Argentina.
LEIA MAIS: De olho em 2026, Flamengo prepara nova investida por goleiro do Santos
Com passagem pelo Boca Juniors, o colombiano chegou ao pequeno clube argentino em 2024. Ele liderou o elenco e foi peça fundamental na campanha que resultou no título da Copa Argentina deste ano, o maior feito da história recente da equipe.
LEIA MAIS: Flamengo domina seleção da Libertadores com sete jogadores
Além de Flamengo e Grêmio, há possibilidade de investida de clubes da Arábia Saudita, que monitoram o colombiano e poderiam oferecer contratos de alto valor. Por estar em fase madura da carreira, uma transferência ao Oriente Médio é vista como provável caso surja uma oferta vantajosa.
LEIA MAIS: Flamengo pode comemorar título do Brasileirão pela quinta vez no Maracanã
Revelado pelo Tolima, Villa passou, além do Boca Juniors, pelo Beroe, da Bulgária. Pelo Independiente Rivadavia, foram 60 partidas, com 12 gols e deu 15 assistências.