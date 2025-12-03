Sebastián Villa em ação pelo Independiente Rivadavia - Divulgação / Independiente Rivadavia

Publicado 03/12/2025 19:00

Rio - O atacante Sebastián Villa, de 29 anos, pode deixar o futebol argentino. Destaque do Independiente Rivadavia, ele foi colocado como uma possibilidade para reforçar o Flamengo e o Grêmio na próxima temporada. As informações são do jornalista Chiquito García, da TNT Sports da Argentina.

Com passagem pelo Boca Juniors, o colombiano chegou ao pequeno clube argentino em 2024. Ele liderou o elenco e foi peça fundamental na campanha que resultou no título da Copa Argentina deste ano, o maior feito da história recente da equipe.

Além de Flamengo e Grêmio, há possibilidade de investida de clubes da Arábia Saudita, que monitoram o colombiano e poderiam oferecer contratos de alto valor. Por estar em fase madura da carreira, uma transferência ao Oriente Médio é vista como provável caso surja uma oferta vantajosa.

Revelado pelo Tolima, Villa passou, além do Boca Juniors, pelo Beroe, da Bulgária. Pelo Independiente Rivadavia, foram 60 partidas, com 12 gols e deu 15 assistências.