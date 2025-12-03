Flamengo conquistou o Brasileiro pela nona vez - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Flamengo conquistou o Brasileiro pela nona vezReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/12/2025 23:24

Rio - Para voltar a ser campeão do Brasileiro depois de quatro edições, o Flamengo precisou superar uma disputa travada durante praticamente toda a competição com o Palmeiras. No fim, o Rubro-Negro, que ficou mais tempo na liderança do torneio, acabou superando o Alviverde e levantou o troféu pela nona vez em sua história, com uma rodada de antecedência.

fotogaleria

De todas as rodadas da competição, o Flamengo só não esteve na liderança em apenas dez. O Rubro-Negro chegou a perder a ponta na 32ª rodada, mas acabou retomando logo depois na partida seguinte.



Dentro do campo, o título do Flamengo teve Giorgian de Arrascaeta como peça fundamental. O uruguaio, que fez parte das conquistas de 2019 e 2020, foi protagonista como nunca na temporada, sendo o artilheiro do clube carioca na competição.

A conquista também coroou a montagem de um elenco bastante estrelado. Danilo, Alex Sandro, Jorginho e Saúl fizeram grande carreira no futebol europeu e deram uma sustentação para o grupo do Flamengo poder brigar forte tanto no Brasileiro, quanto na Libertadores.

A nona estrela conquistada pelo Flamengo também tem o dedo de Filipe Luís. Ídolo rubro-negro, o ex-lateral-esquerdo, que esteve em campo em 2019 e 2020, agora teve a oportunidade de também ser campeão do Brasileiro pelo Rubro-Negro como treinador.