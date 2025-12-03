Flamengo conquistou o Brasileiro pela nona vezReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Nove vezes Flamengo! Rubro-Negro superou duelo especial com o Palmeiras para ser campeão
Equipe carioca esteve na frente na maior parte da competição
Flamengo bate o Ceará e confirma nono título do Brasileirão
Samuel Lino marcou o gol da vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Maracanã
Torcida do Flamengo faz mosaico em homenagem ao tetra da Libertadores: 'Rei de Copas'
Rubro-Negro é o único clube brasileiro tetracampeão da competição continental
Torcedores do Flamengo mostram confiança em nova 'dobradinha' de títulos: 'Mesma coisa que senti em 2019'
Rubro-Negro pode conquistar título do Brasileirão nesta quarta-feira (3)
Flamengo teria interesse em atacante de sensação do futebol argentino
Jogador, de 29 anos, liderou equipe em título histórico
Santos não pretende facilitar saída de Brazão para o Flamengo
Multa rescisória é alta e Rubro-Negro teria que negociar valor pela liberação
