No mosaico, o urubu, mascote do Flamengo, aparece entre as quatro taças da Libertadores. A frase "Rei de Copas" aparece com as cores vermelha e preta, na parte superior da arte. Além disso, a torcida também fez uma bela festa com bandeiras em todos os setores do Maracanã.
Com o título, Flamengo igualou os argentinos River Plate e Estudiantes com quatro taças conquistadas, sendo o único brasileiro. O Independiente, da Argentina, ainda é o maior campeão da Libertadores com sete títulos, mesmo sem conquistar desde 1984, seguido pelo Boca Juniors, com seis.
Foi o 25º título do Brasil na Libertadores, que igualou a Argentina como o país mais vitorioso da competição. O Brasil também é o país com mais clubes campeões (12) e mais clubes finalistas (14). A Argentina, por exemplo, teve apenas oito clubes campeões e dez clubes finalistas.
Campeões da Libertadores:
7 títulos: Independiente (Argentina) 6 títulos: Boca Juniors (Argentina) 5 títulos: Peñarol (Uruguai) 4 títulos: FLAMENGO, Estudiantes (Argentina) e River Plate (Argentina) 3 títulos: Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo 2 títulos: Atlético Nacional (Colômbia), Cruzeiro e Internacional 1 título: Argentinos Juniors (Argentina), Atlético-MG, Botafogo, Colo-Colo (Chile), Corinthians, Fluminense, LDU (Equador), Once Caldas (Colômbia), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Vasco e Vélez Sarsfield (Argentina)
