Torcida do Flamengo fez mosaico celebrando a quarta Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/12/2025 23:00 | Atualizado 03/12/2025 23:24

Rio - No primeiro jogo após o título da Libertadores, a torcida do Flamengo enalteceu a conquista. Com a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (29), em Lima, no Peru, o Rubro-Negro se tornou o único clube brasileiro tetracampeão da competição continental , e os torcedores aproveitaram para valorizar o feito com um mosaico.

No mosaico, o urubu, mascote do Flamengo, aparece entre as quatro taças da Libertadores. A frase "Rei de Copas" aparece com as cores vermelha e preta, na parte superior da arte. Além disso, a torcida também fez uma bela festa com bandeiras em todos os setores do Maracanã.

"Rei de Copas". Flamengo é recebido com grande festa da torcida no Maracanã #ODia pic.twitter.com/yMqYXBsbqV — João Alexandre Borges (@JABorges_) December 4, 2025

Com o título, Flamengo igualou os argentinos River Plate e Estudiantes com quatro taças conquistadas, sendo o único brasileiro. O Independiente, da Argentina, ainda é o maior campeão da Libertadores com sete títulos, mesmo sem conquistar desde 1984, seguido pelo Boca Juniors, com seis.

Foi o 25º título do Brasil na Libertadores, que igualou a Argentina como o país mais vitorioso da competição. O Brasil também é o país com mais clubes campeões (12) e mais clubes finalistas (14). A Argentina, por exemplo, teve apenas oito clubes campeões e dez clubes finalistas.

Campeões da Libertadores:

7 títulos: Independiente (Argentina)

6 títulos: Boca Juniors (Argentina)

5 títulos: Peñarol (Uruguai)

4 títulos: FLAMENGO, Estudiantes (Argentina) e River Plate (Argentina)

3 títulos: Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo

2 títulos: Atlético Nacional (Colômbia), Cruzeiro e Internacional

1 título: Argentinos Juniors (Argentina), Atlético-MG, Botafogo, Colo-Colo (Chile), Corinthians, Fluminense, LDU (Equador), Once Caldas (Colômbia), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Vasco e Vélez Sarsfield (Argentina)