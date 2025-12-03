Filipe Luís conquistou mais um título pelo FlamengoMauro Pimentel / AFP
Filipe Luís 'zera' o Brasil em pouco mais de um ano à frente do Flamengo
Técnico conquistou o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei
Filipe Luís 'zera' o Brasil em pouco mais de um ano à frente do Flamengo
Técnico conquistou o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei
Com o Brasileiro, Flamengo supera número de títulos de temporada de 2019
Rubro-Negro faturou quatro troféus em 2025
Brasil novamente em vermelho e preto! Relembre as outras oito conquistas do Flamengo
Rubro-Negro faturou a competição em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e agora em 2025
Nove vezes Flamengo! Rubro-Negro superou duelo especial com o Palmeiras para ser campeão
Equipe carioca esteve na frente na maior parte da competição
Flamengo bate o Ceará e confirma nono título do Brasileirão
Samuel Lino marcou o gol da vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Maracanã
Torcida do Flamengo faz mosaico em homenagem ao tetra da Libertadores: 'Rei de Copas'
Rubro-Negro é o único clube brasileiro tetracampeão da competição continental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.