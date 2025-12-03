Filipe Luís conquistou mais um título pelo FlamengoMauro Pimentel / AFP

Rio - O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (3), e sagrou-se campeão do Brasileirão de 2025 sob o comando de Filipe Luís. Com isso, o treinador conquistou todas as competições nacionais que poderia à frente do Rubro-Negro. Ele alcançou o feito em pouco mais de um ano à frente da equipe profissional do Fla. 
Filipe Luís conquistou mais um título pelo Flamengo - Mauro Pimentel / AFP
O ex-lateral assumiu o cargo em 30 de setembro de 2024. Filipe Luís era o técnico da equipe sub-20 do Rubro-Negro e ganhou oportunidade à frente do time profissional depois da saída de Tite.
A primeira conquista veio logo em novembro. No dia 10 daquele mês, o Fla venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, e faturou a Copa do Brasil de 2024. O Rubro-Negro já havia vencido o Galo por 3 a 1 no Maracanã, pela partida de ida.
Em 2 de fevereiro deste ano, o Flamengo conquistou a Supercopa Rei. O time de Filipe Luís sobrou em campo, venceu o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém, e levantou a taça de campeão.
Já na noite desta quarta-feira (3), o Fla faturou o Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Ceará, o Rubro-Negro chegou aos 78 pontos e não pode mais ser alcançado na tabela.