Catar - O Flamengo está na final do Intercontinental. Em uma partida sem maiores sustos, o Rubro-Negro se impôs diante do Pyramids, do Egito, e derrotou o adversário por 2 a 0, em partida realizada mais uma vez no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. Os zagueiros Léo Pereira e Danilo foram decisivos ao marcar os gols da partida.
O domínio do clube carioca foi amplo durante praticamente toda a semifinal. No primeiro tempo, só o Rubro-Negro jogava até Léo Pereira abrir o placar. Depois, os cariocas até deram alguns sustos e o Pyramids criou chances. No entanto, logo no comecinho da etapa final, Danilo fez o segundo e acabou com ímpeto da equipe adversária.
Classificado para a final, o Flamengo irá decidir a competição contra o PSG, nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o PSG, atual campeão europeu. O duelo irá acontecer também no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.
O Flamengo começou com tudo e aos 4 minutos criou sua primeira chance. Depois de boa jogada de Plata pela direita a bola sobrou para Everton Cebolinha, o atacante finalizou e a bola acabou explodindo em Samy, que salvou os egípcios.
Nos minutos finais, o Flamengo recuou um pouco e o Pyramids criou uma oportunidade clara. Depois de um deslize da defesa, Mayele saiu na cara do gol, mas Rossi apareceu bem e salvou o clube carioca de sofrer o empate.
Em busca de uma reação, o Pyramids iniciou a segunda etapa apertando a saída de bola do Flamengo. Porém, na primeira oportunidade que teve, os cariocas ampliaram. Aos 7 minutos, Arrascaeta cobrou falta e Danilo apareceu para fazer o segundo do Flamengo no duelo.
O gol desmobilizou a equipe egípcia. Filipe Luís percebeu que seria um momento importante para mexer na equipe, poupar alguns jogadores e dar mais minutagem para outros atletas importantes.
Com o passar do tempo, o Pyramids voltou a ensaiar uma melhora e criou oportunidades, o Flamengo também teve chances de anotar o terceiro. Faltou capricho nas finalizações das duas equipes. Melhor para o clube carioca, que já tinha uma ótima vantagem, e a manteve até o fim selando a classificação para a final.
