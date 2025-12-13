Flamengo se classificou para a final do Intercontinental - Reprodução / AS

Rio - A classificação do Flamengo para a final do Intercontinental com a vitória sobre o Pyramids, do Egito, neste sábado, fez a imprensa internacional destacar o resultado. "Luis Enrique tem um problema", destacou o jornal espanhol "AS" sobre a partida que irá decidir da competição, na próxima quarta-feira (17), contra o PSG.

"Filipe Luís tem um plano, e ele nunca falha. O treinador brasileiro não poupou esforços contra o Pyramids e, com dois gols de cabeça, o Flamengo garantiu sua vaga na final, onde enfrentará o temido PSG. O Flamengo, jogando com autoridade, se apresenta como um adversário à altura para uma final repleta de emoção", disse o diário.

A publicação destacou os títulos do Brasileiro e da Libertadores e afirmou que o PSG, atual campeão europeu, tem um adversário de alto nível.

"Na próxima quarta-feira, Filipe Luís terá a chance de conquistar seu terceiro título em menos de um mês. Seu adversário será um PSG formidável, que terá que superar o difícil teste imposto pela equipe rubro-negra, liderada por um dos grandes arquitetos do presente e do futuro do futebol", concluiu.

