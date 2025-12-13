Danilo deixou sua marca novamente - Adriano Fontes/Flamengo

Danilo deixou sua marca novamente Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 13/12/2025 17:40

Catar - Autor do gol do título da quarta Libertadores do Flamengo, o zagueiro Danilo voltou a marcar neste sábado, desta vez, contra o Pyramids, do Egito, na semifinal do Intercontinental. O veterano abordou o excelente clima do Rubro-Negro e a possibilidade de estar fazendo história vestindo a camisa de um gigante clube do futebol brasileiro.

"Estou desfrutando, temos um ambiente legal e o Flamengo tem uma energia especial. Então fico feliz de poder dar a minha contribuição e se for com gol então, é algo muito maravilhoso", disse o zagueiro.

A vitória sobre o Pyramids por 2 a 0 foi construída com dois gols de zagueiros, depois de cobranças de falta de Arrascaeta. Danilo destacou a força da "bola parada" do Flamengo.

"A gente tem uma preparação importante, cada um sabe o papel que pode desempenhar. Temos excelentes cobradores também. Então felizmente é um ponto forte que a gente tem", contou.

Por fim, o zagueiro abordou a final do Intercontinental que irá acontecer nesta quarta (17) diante do PSG, no Catar. Danilo reforçou o favoritismo do PSG, mas garantiu que o Flamengo fará o máximo para buscar o título.

"Existe a ansiedade de enfrentar uma equipe como o PSG, sabemos que é uma partida difícil demais. Vamos tentar encarar e fazer uma partida especial para nós e para no nosso torcedor. Eles são favoritos, mas a gente tem jogadores também muito qualificados e vamos tentar vencer", concluiu.