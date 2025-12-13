Pedro em campo pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/12/2025 21:20

Rio - Depois de um mês e meio, o atacante Pedro, de 28 anos, voltou a jogar pelo Flamengo. Ele entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Pyramids por 2 a 0, neste sábado, pela semifinal do Intercontinental. O centroavante afirmou que esta à disposição de Filipe Luís para a final.

"Estou bem. Claro que tive pouco tempo de treinamento. Com o grupo, foram só dois (treinos). Estou apto, disponível para a final. Recuperando a confiança. Em um lance ali que poderia ir com a esquerda, não fui para evitar qualquer coisa. Porque quarta-feira já é final, ali já estava 2 a 0. Estou bem, me sentindo confiante para ajudar na final", disse.

Mesmo com pouco tempo em campo, Pedro teve duas chances de marcar para o Flamengo. Ele não entrava em campo desde o dia 22 de outubro, quando fraturou o antebraço direito na vitória por 1 a 0, sobre o Racing, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores.

A expectativa era que o atacante voltasse a jogar na final do torneio continental o tirou da decisão contra o Palmeiras. No dia 19 de novembro, ele sofreu outra contusão, no músculo reto femoral na coxa esquerda.

O problema muscular foi considerado grave, e a estimativa inicial era que camisa 9 não jogasse mais pelo Flamengo em 2025.

Classificado para a final, o Flamengo irá decidir a competição contra o PSG, nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o PSG, atual campeão europeu. O duelo irá acontecer também no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.