Jorge Carrascal em campo pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Carrascal celebra classificação para final e vê Flamengo 'confiante' no Intercontinental
Rubro-Negro derrotou o Pyramids por 2 a 0 no Catar
Jornal espanhol destaca classificação do Flamengo para final: 'Luis Enrique tem um problema'
Rubro-Negro irá decidir o Intercontinental com o PSG
Arrascaeta vê maturidade de elenco do Flamengo como trunfo para final contra o PSG
Equipes vão se encarar na decisão do Intercontinental nesta quarta (17)
Pedro celebra retorno e se coloca à disposição para disputar final: 'Confiante para ajudar'
Atacante, de 28 anos, entrou aos 40 minutos do segundo tempo em partida contra o Pyramids
Filipe Luís destaca bola área do Flamengo e foca no PSG: 'Com humildade, tentar fazer história'
Treinador viu resultado justo diante do Pyramids
Léo Pereira vê Flamengo pronto para a final e destaca 'aprendizado' no Mundial de Clubes
Zagueiro marcou na vitória sobre o Pyramids
Herói da Libertadores, Danilo comemora fase artilheira e cita 'energia especial' do Flamengo
Zagueiro marcou na vitória sobre o Pyramids, que classificou equipe para a final do Intercontinental
