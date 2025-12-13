Jorge Carrascal em campo pelo Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 13/12/2025 16:11

Catar - Depois da vitória sobre o Pyramids por 2 a 0, o meia-atacante Jorge Carrascal, de 27 anos, exaltou a confiança que o Flamengo vem disputando o Intercontinental. O colombiano elogiou o desempenho diante dos egípcios, neste sábado, e projetou o encontro com o PSG, nesta quarta-feira (17), pela final da competição.

"Fico feliz por mais uma vitória, pelo esforço que meus colegas de equipes fizeram. Enfrentamos um rival bem competitivo, foi uma partida difícil e nós conseguimos acertar. Fico feliz pelo resultado. Agora é descansar, vamos enfrentar um adversário difícil, mas nós estamos bastante confiantes", disse.

O domínio do clube carioca foi amplo durante praticamente toda a semifinal. No primeiro tempo, só o Rubro-Negro jogava até Léo Pereira abrir o placar. Depois, os cariocas até deram alguns sustos e o Pyramids criou chances. No entanto, logo no comecinho da etapa final, Danilo fez o segundo e acabou com ímpeto da equipe adversária.

Classificado para a final do Intercontinental, o Flamengo irá decidir a competição contra o PSG, nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o PSG, atual campeão europeu. O duelo irá acontecer também no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.