Rio - O apoiador do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, de 31 anos, foi eleito o craque do Brasileiro e da Libertadores, mas para ganhar o prêmio de "Rei da América" terá que desbancar Lionel Messi. De acordo com informações da rádio uruguaia "Directo Ascenso", os dois são os protagonistas a ganhar o prêmio de melhor jogador oferecido pelo jornal "El País". O resultado sairá no dia 31 de dezembro.
Como o prêmio envolve todo o continente americano, inclusive, a América Central e do Norte, o camisa 10 da seleção argentina, que defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, acabou entrando na lista. Messi é o principal destaque da equipe norte-americana.
Além de Arrascaeta, que foi eleito o craque da Libertadores, o Flamengo também teve indicados: o goleiro Agustin Rossi, o zagueiro Danilo e os atacantes Pedro, que foi o vencedor da premiação em 2022, e Bruno Henrique.
Nas últimas três edições, jogadores que atuaram em clubes do Rio venceram o prêmio. Além de Pedro, no ano seguinte, Germán Cano, do Fluminense, foi eleito, e na temporada do ano passado, Luiz Henrique, do Botafogo, foi o escolhido.
Confira os indicados:
Giorgian De Arrascaeta (Uruguai/Flamengo)
Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
Gustavo Gómez (Paraguai/Palmeiras)
Vitor Roque (Brasil/Palmeiras)
Agustín Rossi (Argentina/Flamengo)
Danilo (Brasil/Flamengo)
Bruno Henrique (Brasil/Flamengo)
Pedro (Brasil/Flamengo)
Flaco López (Argentina/Palmeiras)
Leandro Paredes (Argentina/Boca Juniors)
Ángel Di María (Argentina/Rosario Central)
Marcelino Moreno (Argentina/Lanús)
Eduardo Salvio (Argentina/Lanús)
Carlos Izquierdoz (Argentina/Lanús)
Arrascaeta levanta a taça da Libertadores
