O técnico croata Krunoslav Jurcic colocou a pressão para o Flamengo na semifinal do IntercontinentalDivulgação / Pyramids

Publicado 12/12/2025 11:07

Adversário do Flamengo na semifinal do Intercontinental, o Pyramidsdesde sua fundação, em 2008. Em sua, a equipe egípcia vive a expectativa de um jogo histórico no sábado (13), às 14h (de Brasília), no Catar. Pelo menos é o que garante o técnico croata Krunoslav Jurcic.

"Essa não é a maior competição do mundo, mas talvez seja o maior jogo da história do Pyramids. Estamos falando do Flamengo e do PSG. Cheguei aqui há dois anos e nunca tínhamos vencido um título tão importante, mas hoje estou aqui. Tenho muito orgulho", disse em coletiva de imprensa.



Com um grande investimento a partir de 2018, o Pyramids passou a disputar títulos no Egito, até conquistar três em 2025. O principal deles foi a Liga dos Campeões africana, o que garantiu a presença no Intercontinental, onde já superou o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita.



Agora o desafio é o Flamengo, e Jurcic faz questão de colocar a equipe brasileira como a que tem a obrigação de ir à final.



"Queremos ir para a final, mas a maior pressão é contra o Flamengo, não contra o Pyramids. Fizemos um excelente trabalho, mas eu acho que o Flamengo é um dos maiores clubes. Vamos ver quem chega à final. Não temos tanta pressão", disse.



O técnico croata ainda admitiu que não acompanhou muitos jogos do Rubro-Negro. Ainda assim, estudou os últimos disputados e se vê preparado.



"O Flamengo é um time com muita experiência que já jogou contra grandes times da Europa e do Brasil. É um time de alta qualidade e ambição. Eu sei muito de futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos. Vi os últimos quatro, tenho bastante informação. Tem grandes jogadores", resumiu.