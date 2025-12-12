Jogadores do Flamengo comemoram mais um título da Libertadores - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/12/2025 16:01

Rio - O Flamengo mandará medalhas dos títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro para jogadores que deixaram o clube ao longo da temporada. Wesley, Gerson, Matheus Gonçalves e Victor Hugo serão os atletas presenteados.

Wesley, Gerson e Matheus Gonçalves vão receber as duas medalhas. Já Victor Hugo, somente a do Brasileirão. O meio-campista não entrou em campo durante o torneio continental.

Relembre para onde foram os quatro

Vendido para a Roma, da Itália, Wesley foi o primeiro a deixar o Flamengo , em julho. Já Gerson foi negociado com o Zenit, da Rússia, no mesmo mês.

Em agosto, Matheus Gonçalves deixou o Rubro-Negro para jogar no Al-Ahli, da Arábia Saudita. E em setembro, Victor Hugo foi emprestado ao Santos. Antes, estava no Goztepe, da Turquia.

Por mais uma taça