Rio - O Flamengo mandará medalhas dos títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro para jogadores que deixaram o clube ao longo da temporada. Wesley, Gerson, Matheus Gonçalves e Victor Hugo serão os atletas presenteados.
Wesley, Gerson e Matheus Gonçalves vão receber as duas medalhas. Já Victor Hugo, somente a do Brasileirão. O meio-campista não entrou em campo durante o torneio continental. 
Relembre para onde foram os quatro

Vendido para a Roma, da Itália, Wesley foi o primeiro a deixar o Flamengo, em julho. Já Gerson foi negociado com o Zenit, da Rússia, no mesmo mês.
Em agosto, Matheus Gonçalves deixou o Rubro-Negro para jogar no Al-Ahli, da Arábia Saudita. E em setembro, Victor Hugo foi emprestado ao Santos. Antes, estava no Goztepe, da Turquia.
Por mais uma taça

Flamengo quer aumentar ainda mais o número de conquistas nesta reta final de temporada. O Rubro-Negro enfrentará o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), na briga por uma vaga na decisão da Copa Intercontinental. Se passar, terá o PSG pela frente, dia 17. 