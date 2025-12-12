Flamengo x Al-Ahly - Mundial de Clubes FIFA - Estadio IBN Batouta - 12-02-2023Marcelo Cortes / Flamengo
Flamengo reencontra time egípcio no Intercontinental após quase três anos
Em 2023, Rubro-Negro venceu o Al-Ahly na disputa pelo terceiro lugar
Plata vê Flamengo como favorito na semifinal da Copa Intercontinental
Equatoriano comentou fase pessoal, seu papel no elenco e a expectativa para a partida deste sábado (13)
Arrascaeta e Lionel Messi dividem favoritismo no Rei da América, diz rádio uruguaia
Jogador, de 31 anos, foi eleito o craque da Libertadores
Flamengo enviará medalhas de títulos a jogadores que já saíram do clube; entenda
Wesley, Gerson, Matheus Gonçalves e Victor Hugo serão os atletas presenteados
Palmeiras volta a defender campo do Allianz Parque e critica o Flamengo: 'Sintético ou buraco?'
Alviverde usa estatísticas e declarações para reforçar vantagem do campo sintético
Técnico vê duelo contra o Flamengo como o maior da história do Pyramids
Equipe do Egito disputa com o Rubro-Negro uma vaga na final do Intercontinental
Filipe Luís pretende utilizar Pedro em Flamengo x Pyramids
Treinador avalia maior dificuldade que o Rubro-Negro pode ter na semifinal do Intercontinental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.