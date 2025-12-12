Flamengo x Al-Ahly - Mundial de Clubes FIFA - Estadio IBN Batouta - 12-02-2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Al-Ahly - Mundial de Clubes FIFA - Estadio IBN Batouta - 12-02-2023Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/12/2025 09:00

Rio - Em busca do bicampeonato da Copa Intercontinental, o Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar, pela semifinal da competição. Após vencer o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, o Rubro-Negro está a um passo de chegar à final contra o Paris Saint-Germain, da França, no dia 17.

Pela segunda vez na história, o Flamengo enfrentará um time egípcio. Há pouco mais de dois anos, o Rubro-Negro venceu o Al-Ahly por 4 a 2, na disputa pelo terceiro lugar do Intercontinental. Na ocasião, o time, que era comandado pelo português Vitor Pereira, venceu com dois gols de Pedro e Gabigol. O camisa 9 segue no time, mas ainda se recupera de lesão, enquanto o outro atualmente atua pelo Cruzeiro.

Na época, o Flamengo voltou a disputar o Intercontinental após três temporadas. Campeão da Libertadores de 2022, o Rubro-Negro teve a terceira chance de sua história de conquistar o bicampeonato, mas caiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal, após perder por 3 a 2. Na disputa pelo terceiro lugar, que hoje não existe mais, venceu o Al-Ahly por 4 a 2.

Único brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo tem uma nova oportunidade de conquistar o Intercontinental. Desde o ano passado, a competição adotou um novo formato, com o representante da América do Sul tendo que disputar, agora, três jogos até o título, um a mais do que anteriormente. Já o representante europeu, por sua vez, já está garantido na final.