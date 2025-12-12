Filipe Luís mostra preocupação com a força física do Pyramids e por isso deve mexer no Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 12/12/2025 10:22

ter Pedro numa eventual final de Intercontinental contra o PSG e, para isso, planeja dar alguns minutos ao camisa 9 contra o Pyramids. Pelo menos é o que deseja fazer o técnico Filipe Luís na partida contra o time egípcio, no sábado (13), às 14h (de Brasília), no Catar.

Flamengo pretendee, para isso, planeja dar alguns minutos ao camisa 9 contra o Pyramids. Pelo menos é o que deseja fazer o técnico Filipe Luís na partida contra o time egípcio, no, no Catar.

"Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Deu para ver que voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele depende da evolução no dia a dia. Minha expectativa é que ele tenha minutos", revelou Filipe Luís em coletiva de imprensa.

"Primeiro vamos resolver esse jogo, que para mim é o mais importante e mais difícil, e depois pensamos na final, se passarmos".



Flamengo terá mudança no time

Além da decisão por Pedro, o técnico do Flamengo também tem que avaliar a situação física do restante do time. Há a possibilidade de ele fazer mudanças entre os titulares por causa do desgaste físico. Afinal, o Rubro-Negro está em fim de temporada e teve apenas dois dias de descanso.



"Temos o dia de hoje (sexta) e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33 anos. A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca", explicou.



Filipe Luís analisa o Pyramids



Além do desgaste, o Flamengo também enfrentará um adversário que não jogou na semana e chega mais bem preparado, além de ser forte fisicamente. Ainda assim, o treinador rubro-negro teve tempo para analisar a equipe egípcia e apontou os principais pontos fortes.



"O Mayele foi o jogador determinante no jogo do Al Ahli (pelas quartas de final, em setembro), talvez seja mais determinante do Pyramids, mas é uma equipe muito sólida, que não se resume só a ele. A fase defensiva é muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase. Pelo que pude analisar, é um time que se defende muito bem, que entende muito bem coberturas, a marcação das linhas", avaliou Filipe Luís.



Para o treinador, o Flamengo terá um fator primordial para conseguir superar o bom esquema defensivo do Pyramids.



"Teremos que estar muito bem posicionados taticamente no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com a criatividade e a ousadia em dia para esse jogo", avaliou.



"É muito difícil ficar entre as linhas. Então, esperamos um jogo muito difícil. Eles são muito fortes, eles podem correr muito tempo, eles nunca ficam cansados. É por isso que é muito difícil ganhar as partidas".