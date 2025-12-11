Pedro avançou na recuperação da lesão muscular na coxa - Adriano Fontes / Flamengo

Pedro avançou na recuperação da lesão muscular na coxaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 11/12/2025 12:13

Rio - O Flamengo ganhou uma boa notícia. O centroavante Pedro, que está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, treinou em campo pela primeira vez, nesta quinta-feira (11), em Doha, no Catar, e aumentou a expectativa pelo retorno na Copa Intercontinental.

Pedro chegou a treinar em campo nos últimos dias, mas fez trabalho separado com a fisioterapia. Já nesta quinta, ele participou de forma parcial da atividade com o grupo pela primeira vez. O centroavante correu com os demais jogadores e fez uma atividade com bola, de acordo com o "ge".

Um dia após a vitória sobre o Cruz Azul, do México, o Flamengo iniciou a preparação para enfrentar o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar. Os titulares ficaram apenas na academia do hotel, com exceção do goleiro Rossi. Já os reservas foram para campo.

O Flamengo finaliza a preparação nesta sexta-feira (12). Esta será a única atividade com o elenco completo antes do jogo contra o Pyramids. Em caso de vitória contra o time egípcio, o Rubro-Negro garante vaga na final contra o Paris Saint-Germain, da França.