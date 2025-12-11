Guillermo Varela em treino pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/12/2025 20:16

Rio - Varela, um dos destaques do Flamengo na final da Libertadores, vive grande momento com a camisa rubro-negra. Em entrevista ao “El Espectador”, o lateral rasgou elogios ao companheiro de equipe Arrascaeta, um dos artilheiros do elenco e peça fundamental da equipe, e ainda citou Zico.

“Sim, é o melhor uruguaio no exterior. É sempre muito decisivo nos momentos de dificuldade. Acho que este ano foi um dos melhores da carreira do Arrasca. Pela quantidade de gols que tem, parece até um atacante. Sempre foi importante para o Flamengo em todos os anos que estive aqui, mas este, particularmente, acredito que seja o melhor da carreira. No Brasil, o Giorgian está no nível do Zico. Não sei se no Uruguai sabem o que é o Zico para o Flamengo, mas aqui o comparam com Zico pela quantidade de títulos e por ser decisivo". “Sim, é o melhor uruguaio no exterior. É sempre muito decisivo nos momentos de dificuldade. Acho que este ano foi um dos melhores da carreira do Arrasca. Pela quantidade de gols que tem, parece até um atacante. Sempre foi importante para o Flamengo em todos os anos que estive aqui, mas este, particularmente, acredito que seja o melhor da carreira. No Brasil, o Giorgian está no nível do Zico. Não sei se no Uruguai sabem o que é o Zico para o Flamengo, mas aqui o comparam com Zico pela quantidade de títulos e por ser decisivo".

O lateral também relembrou sua chegada ao clube, no meio de 2022. Além disso, ressaltou que a presença de Filipe Luís influenciou sua evolução na equipe:

“Quando cheguei ao Flamengo, disseram-me que os laterais estavam com dificuldades defensivas e que queriam que eu desse equilíbrio à equipe. Priorizei o defensivo. Pensava que não precisava atacar tanto porque os pontas que temos atacam muito, são fortes no um contra um. Não via essa passagem como tão obrigatória quanto em outras equipes. Mas depois percebi o quão importante era o lateral avançar".

"Os treinadores eram mais conservadores antes, não queriam, mas quando chegou o Filipe Luís, ele disse que queria os laterais subindo. No Uruguai fui muitas vezes criticado por atacar mais do que defender. Aqui, quando cheguei, segui o que me pediram de defender, mas as circunstâncias mudaram. Deram-me confiança e o treinador me diz para ir para cima”, completou

Varela ainda comentou sobre o momento dos outros uruguaios do elenco, De la Cruz e Viña:

“O Nico está indo muito bem. Teve aquele episódio com o médico, mas se recuperou. No fim do ano fará uma limpeza para ter uma temporada longa, sabendo que tem a Copa no meio. Ele está bem, só precisa se cuidar e ganhar mais minutos. Todos sabem da qualidade que tem. É muito importante para o Uruguai e para o Bielsa, que conta com ele. Creio que sim, ele fica no Flamengo. Não falou nada sobre saída ou que estivesse buscando outro clube”.



“O Mati (Viña) não está aqui. Ficou fora porque é difícil; são três laterais-esquerdos e apenas 26 podiam vir. O clube teve que tomar a decisão. Não sei o que ele pensa ou o que o clube planeja. Com uma boa pré-temporada, ele pode brigar pela posição. Acredito que o Filipe Luís vai valorizar isso. Ele vem de uma lesão grave, mas começando o ano do zero, pode igualar a todos”.



Na atual temporada, Varela disputou 49 jogos pelo Flamengo, sendo 35 como titular, e marcou dois gols e deu quatro assistências. O próximo compromisso do uruguaio será contra o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13), às 14h, em Doha, no Catar.



