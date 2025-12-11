Arrascaeta fez os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, do México - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta fez os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, do MéxicoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/12/2025 08:30

Rio - Destaque do Flamengo na temporada, Arrascaeta foi o herói da estreia na Copa Intercontinental. O camisa 10 marcou duas vezes na vitória sobre o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, nesta última quarta-feira (10), em Doha, no Catar, e igualou Pedro como o maior artilheiro da história do clube em competições intercontinentais.

Antes da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental, Pedro somava quatro gols — todos marcados no Mundial em 2022. O camisa 9 estava à frente de Nunes, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Wallace Yan, todos com dois gols cada. Porém, os dois gols do craque uruguaio sobre o Cruz Azul, do México, igualou a disputa.

A lista de artilheiros do Flamengo em competições intercontinentais ainda conta com Adílio, Danilo, Luiz Araújo, Gerson e Jorginho, que marcaram uma vez cada. A contagem considera os gols marcados nas Copas Intercontinentais e Copa do Mundo de Clubes. Em 2025, o Flamengo participou da primeira edição do torneio e já está classificado para a próxima, em 2029.



Arrascaeta tem a chance de ultrapassar Pedro no próximo sábado (13), quando o Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar. Enquanto o meia uruguaio é titular absoluto, o centroavante ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e tenta ficar à disposição do técnico Filipe Luís.